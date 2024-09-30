حزب الله يقصف مستعمرتي كابري وساعر بصلية صاروخية
قصف حزب الله مساء اليوم الاثنين، مستعمرتي كابري وساعر في الأراضي المحتلة بصلية صاروخية، على الأراضي المحتلة.
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 30-09-2024 مستعمرة كابري بصلية صاروخية .
وأضاف حزب الله، أن مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفت اليوم، مستعمرة ساعر بصلية صاروخية.