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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يقصف مستعمرتي كابري وساعر بصلية ‏صاروخية

بوابة الوفد الإلكترونية

قصف حزب الله مساء اليوم الاثنين، مستعمرتي كابري وساعر في الأراضي المحتلة بصلية ‏صاروخية، على الأراضي المحتلة.
 

وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‌‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‌‌‏الإسلامية يوم الاثنين 30-09-2024 مستعمرة كابري بصلية ‏صاروخية .

وأضاف حزب الله، أن مجاهدو المقاومة الإسلامية قصفت اليوم، مستعمرة ساعر بصلية صاروخية. 

 

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