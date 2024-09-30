نرمين، شابة في ربيع عمرها، كانت تتطلع إلى الأمومة، ولكن الخطأ الطبي خطف منها حلمها وحول حياتها إلى معاناة لا تنتهي خلال عملية ولادة طفلها الأول، حول مسار حياتها 180 درجة، حيث أصبحت قعيدة الفراش وتواجه آلامًا مبرحة "تواصلت الوفد" مع نرمين لسماع قصتها المؤلمة، وكشف تفاصيل الإهمال الطبي الذي تعرضت له في أحد مستشفيات .



تقول نرمين للوفد "في لحظة تحول فيها الفرح إلى مأساة، دخلت المستشفى لتستقبل مولودها الجديد،وبعد ولادة طبيعية، قلبت الأحداث مجراها فجأة، بدون سابق إنذار، شاهدت دماء تسيل بغزارة لتجد نفسها في العناية المركزة، دون أن تفهم ما حدث الغموض يلف ما تعرضت له، والأسئلة تلاحقها: لماذا أجريت عملية جراحية أخرى؟ وما طبيعتها؟"

"نرمين.. من فرحة الأمومة إلى جحيم الإهمال الطبي"



واستكملت :كان رد الطبيب بأنه أخبروها تعاني من مياه على الرئة بالإضافة إلى رشح بول،بعد سماع ذلك دفعنا اليأس إلى طلب العون الطبي العاجل لحل المشكلة ، فكانت النتيجة كارثة، بعد تركيب قسطرة لسحب البول، تحولت حياتها إلى جحيم لا يطاق، فقد فقدت السيطرة على وظائفها الحيوية، وأصبحت تعاني من تسرب الفضلات من جهازها التناسلي، حارمة إياها من أبسط حقوقها الإنسانية، وحولت هذه التجربة المأساوية نرمين إلى أسيرة فراشها ولا تستطيع الحركة وانهت حديثها “ حسبي الله ونعم الوكيل حياتي اتحطمت”

فيما ناشد أحمد، الزوج المفجوع، الجهات المختصة بالتدخل العاجل لمساعدته في محنته التي تفطّرت لها قلوب، ويردد "فقد بذلت قصارى جهدي لعلاج زوجتي المريضة"، حيث اضطر لبيع أثاث منزله بالكامل، مؤكدًا أنه يعتمد على رزق اليوم باليوم، وبرغم كل ما يتحمله من مشقة، إلا أنه مصر على المطالبة بحق زوجته العادل، متمنياً أن تعود إلى صحتها وعافيتها في أقرب وقت."