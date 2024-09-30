صندوق الأمم المتحدة للسكان: وزارة الرياضة كيان يسعى بكل جهد للنهوض بالشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، إيڤ ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطيه، محافظ القليوبية، هشام الروبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتجاه، احتفالية مرور 10 سنوات على انشاء أندية السكان في مصر.

وأكد إيڤ ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن اليوم يعتبر من الأيام الهامة، وهو ذكرى مرور 10 سنوات على إنشاء نوادي التوعية السكانية في مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، في جميع محافظات مصر.

وتابع قائلا :"لكن ليس هذا فحسب، بل نحتفل أيضًا بالعلاقة القوية والشراكة المثمرة مع وزارة الشباب والرياضة، ككيان يسعى بكل جهد للنهوض بالشباب وتمكينهم".

وقد تم حتى الآن، تم إنشاء 431 نادي توعية سكانية في جميع محافظات مصر الـ27، بمشاركة 300 مدرب وما يزيد عن 2000 متطوع، حيث وصل البرنامج إلى ما يقرب من 1.3 مليون فرد من أفراد المجتمع.

ونجح البرنامج في إنشاء 17 فريقًا لمسرح "نواة" و24 فريقًا غنائيًا لفن "الشامندورة" في 17 محافظة، مما أثرى المشاركة المجتمعية ومبادرات تمكين الشباب.