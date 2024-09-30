مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الخامس غدا.. والشيوخ الأربعاء

أعلن مجلس النواب جدول أعمال الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس غدا الثلاثاء، وبعد غد الأربعاء ١ و ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ والتى سيتم عقدها بمقر المجلس الحالي بوسط البلد.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

وأضاف المجلس أن غدا الثلاثاء ١ أكتوبر، تعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، الساعة ١١ صباحاً وسيحدد المستشار الدكتور رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب وتشهد جلسة يوم الأربعاء ٢ أكتوبر فى جلستها الأولى، الساعة ١١ صباحاً والتى سيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

فيما تشهد الجلسة الثانية، الساعة ١١ ونصف صباحا إعلان المستشار الدكتور رئيس المجلس القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

فيما تشهد الجلسة الثالثة، الساعة ١٢ونصف ظهراً إعلان رئيس المجلس نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

على جانب آخر يفتتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أولى جلساته الإجرائية في دور الانعقاد الأخير بعد غدالأربعاء، بناءً على قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتشهد الجلسة الإجرائية تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في دوره الخامس، في الساعة الثانية ظهرًا يليه كلمة لرئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادى الخامس والأخير ،ويدعوا رئيس المجلس الأعضاء الراغبين فى تعديل عضويتهم فى اللجان النوعيه ال١٤ للتقدم بطلب التعديل للأمين العام المستشار محمود عتمان ،ويعقد المجلس ٣ جلسات برلمانيه فى الحادية عشر صباح الخميس لإجراء انتخابات اللجان النوعية وإعلان النتائج.