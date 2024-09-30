برلماني: رسائل الرئيس بحفل أكاديمية الشرطة دليل على حماية مصر لأمنها القومي

اعتبر الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ الرسائل المهمة والعاجلة التى جاءت خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمثابة دليل قاطع وحاسم على أن الدولة المصرية بفضل السياسة الحكيمة لقائدها وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وشعبها العظيم قادرة على حماية أمنها القومي.

وقال "علم الدين" فى بيان له أصدره اليوم: إن الـرسائل الواضحة والحاسمة من الرئيس السيسى أكدت للجميع بأنه لا مساس أو تفريط بأمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها تحت أي ظرف وذلك وسط تطورات معقدة وشديدة الخطورة تحيط منطقة الشرق الأوسط

موجها تحية قلبية إلى الرئيس السيسي لحرصه خلال الاحتفالية على توجيه عدة رسائل للشعب المصري أبرزها أن الدولة المصرية مستقرة وأن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح.

كما حرص الرئيس السيسي على طمأنة جموع الشعب بشأن الدولة المصرية ودعوتهم لعدم الإنصات للشائعات التي تخرج من أبواق كاذبة تستهدف النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية وأن كل ما يثار من شائعات محض افتراء وكذب هدفه إحداث حالة من البلبلة في الشارع المصري وبين المواطنين.

وأكد الدكتور عاطف علم الدين أن هذه الرسائل الحاسمة والواضحة من الرئيس السيسى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين وجميع القوى السياسية والشعبية والحزبية معلناً التأييد التام والمطلق من الشعب المصرى لتأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته على دور الشعوب في الحفاظ على صمود الأوطان من خلال إدراك حجم التحديات التي تواجهنا على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية خلال المرحلة الحالية من عمر الوطن وأكبر دليل على ذلك التفاف كل المصريين ووقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.