الإثنين 30 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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فصائل فلسطينية: دمرنا ناقلتي جند إسرائيليتين وأوقعنا طواقم آليات الاحتلال

تدمير آليات عسكرية
تدمير آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، تدميرها ناقلتي جند إسرائيليتين وأوقعنا طواقم آليات الاحتلال بين قتيل وجريح شرق خان يونس ورصدنا هبوط طائرات مروحية للإجلاء، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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سلطنة عمان تؤكد للعالم ضرورة وضع حد للإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل

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البرلمان العربي يشيد بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين

 

رئيس الوزراء الفلسطيني: دعم السعودية للقضية الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا مستمر منذ عقود


 

وفي إطار آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفي، أن دعم المملكة العربية السعودية، للقضية الفلسطينية مستمر منذ عقود.

 

وأشار  إلى أنها لم تغب يوما عن الساحة الدولية من أجل خدمة القضية الفلسطينية.

 

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني- في تصريحات لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الاثنين :"بدأنا في تنفيذ إجراءات الدعم المالي الشهري لفلسطين، والذي أعلنت عنه المملكة بالأمس للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها ".

وأضاف أن الدعم السياسي والدبلوماسي السعودي مستمر منذ عقود، ولكن تم تتوجيه مؤخرا بانعقاد القمة العربية والإسلامية في (الرياض) منذ فترة، وانبثاق اللجنة العربية الإسلامية التي يقودها وزير الخارجية السعودي، والذي لم يغب يوما عن الساحة الدولية من أجل العمل لخدمة القضية الفلسطينية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من اعتراف الدول بفلسطين، كما أنه أطلق منذ أيام مبادرة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطين المستقلة على الأرض. 

‏ويأتي هذا الدعم استمرارا لما قدمته المملكة خلال السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني الشقيق بمبلغ تجاوز 5.3 مليار دولار للمساهمة في دعم الأشقاء في فلسطين.

 


 

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