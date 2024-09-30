تفاصيل المشروع الأوروبي لتدريب 250 طالبًا على عدة مهن حرفية

عقد بالأمس لقاء رفيع المستوى بحضور الدكتور عيسى إسكندر رئيس إتحاد العمال المصريين في إيطاليا والقنصل العام الإيطالي بالقاهرة، وداريو كوستنتيني، رئيس الكنفدرالية الإيطالية للحرفيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقنصل العام الإيطالي.

هذا بالإضافة إلى مسؤول من الاتحاد الأوروبي ومسؤولة منظمة الهجرة العالمية في مصر، والدكتور وائل بدوي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر.

وتم خلال اللقاء تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة تفاصيل تدريب حوالي 250 طالبًا على عدة مهن حرفية، وذلك بمشاركة ممثلين من إيطاليا وإسبانيا، وهما الدولتان اللتان تستقبلان المتدربين، وأعلنت اليونان خلال اللقاء انضمامها للمشروع.

ووفقًا للخطة الموضوعة، ستحصل إسبانيا على 20 طالبًا من الخريجين، بينما ستتلقى إيطاليا 130 طالبًا من إجمالي 150 طالبًا يتم اختيارهم من الدفعة التدريبية الحالية المكونة من 250 طالبًا.

وأطلق الاتحاد الوطني للحرف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشروعًا أوروبيًا تحت عنوان "مسارات العمل للحرف اليدوية والشركات الصغيرة والمتوسطة: التدريب على التوظيف"، يهدف لتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى جهات أوروبية أخرى.

تفاصيل مشروع تدريب عمالة مصرية للسفر والعمل بايطاليا واسبانيا

ويركز المشروع على تقديم تدريب مهني متكامل يستهدف 350 عاملًا من مصر والمقيمين فيها، مع التأكيد على ضمان نسبة مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 20%.

كما يتضمن المشروع تدريبًا لغويًا وثقافيًا وصحيًا قبل المغادرة، إضافة إلى التدريب على السلامة المهنية عبر الإنترنت وفصول دراسية.

وسيتمكن 150 من المشاركين من الالتحاق بسوق العمل في إيطاليا (130 عاملًا) وإسبانيا (20 عاملًا)، حيث يحصل المتدربون على شهادات في اللغات الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، بجانب التدريب التقني لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر.

عيسى اسكندر: المشروع يدعم العلاقات بين المؤسسات التدريبية وسوق العمل في أوروبا ومصر

وبدوره قال الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، يسعى المشروع لتحقيق إدماج اجتماعي وثقافي للعمال في مجتمعاتهم الجديدة، إلى جانب تحسين نظام التعليم المهني في مصر، كما سيوفر المشروع أيضًا تدريبًا مهنيًا لـ 200 عامل ممن لن يسافروا، بهدف تعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية.

وتابع: "يدعم المشروع العلاقات بين المؤسسات التدريبية وسوق العمل في أوروبا ومصر، ويسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالتوافق مع مبادرات الاتحاد الأوروبي لجذب العمالة الماهرة، يشمل الشركاء في المشروع 10 جهات من دول مثل إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، اليونان، وفنلندا، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية".

اتفاقية تعاون مع داريو كوستنتيني رئيس الكنفدرالية الإيطالية للحرفيين

وقبل هذا اللقاء وقع الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، اتفاقية تعاون مع داريو كوستنتيني، رئيس الكنفدرالية الإيطالية للحرفيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتأهيل العمالة من الشباب المصريين وفق احتياجات سوق العمل الإيطالي.

كما زار الدكتور عيسى إسكندر معهد "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، الذي يقدّم تدريبًا على مهن حرفية لـ250 طالبًا، حيث رافقه داريو كوستنتيني في جولة ميدانية داخل المعهد.

وقام الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بايطاليا، باصطحاب رئيس الكونفدرالية الايطالية للمهن الحرفية والمشروعات الصغرى والمتوسطة مستر داريو، مع اعضاء المكتب التنفيذي للمشروع، وعمل جولة وزيارة فنية للتعرف على الشباب الذي يتم تأهيله لسوق العمل الايطالي والاسباني ليكون على دراية ووعي كامل بالسلامة المهنية في العمل تجنبا للحوادث في موقع العمل بعد ذلك.