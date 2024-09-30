الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

وزير التجارة يفتتح مبنى المصدرين الجديد بأبراج المالية

وزير الاستثمار والتجارة
وزير الاستثمار والتجارة المهندس حسن الخطيب

علمت "الوفد" أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيفتتح خلال  الأيام القليلة القادمة، وفور عودته من  باريس، المبنى الجديد لخدمة المصدرين والتابع لصندوق مساندة  الصادرات. 

 يقع المبنى  الجديد بالطابق  الأول ببرج رقم 5 بأبراج وزارة  المالية، وهو المبنى   الذي كانت تشغله أجهزة وزارة التجارة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية. 

تم تنفيذ المبنى وتصميمه على طراز جديد يتشابه إلى حد كبير مع أنظمة البنوك من حيث الشاشات المستخدمة، وأماكن انتظار العملاء. 

وعلمت "الوفد"  أن  وزير التجارة يتابع بنفسه كل التجهيزات الخاصة بمبنى خدمات المصدرين الجديد. 

كان  وزير الاستثمار والتجارة في لقاءات سابقة قد كشف عن حرص الحكومة على استمرار برنامج  مساندة   الصادرات؛ لما  له من تأثير كبير على زيادة  الصادرات   لأكثر  من 140 مليار دولار بدلا  من  الرقم   المحبط  الذى تحققه حاليا -  على  حد وصف  الوزير  -  وهو 36 مليار دولار.

 يذكر أن  الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية قد أعلنت  اليوم أن هناك  لجنة تم تشكيلها لإعادة هيكلة  البرنامج واختيار  القطاعات التى سيتم  دعمها.

كما  أعلنت المجموعة الوزارية أنه تقرر صرف 20 مليار  جنيه  خلال ألعام  الحالى   2024 للمصدرين  بعد موافقة  الرئيس  السيسى على ذلك ، وكان  الرقم  الذى  أعلنت  عنه الوزارة ووزارة  المالية فى وقت  سابق  لدعم  المصدريين  خلال  العام الحالى  هو 17 مليار جنيه.

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