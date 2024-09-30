وزير التجارة يفتتح مبنى المصدرين الجديد بأبراج المالية

علمت "الوفد" أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيفتتح خلال الأيام القليلة القادمة، وفور عودته من باريس، المبنى الجديد لخدمة المصدرين والتابع لصندوق مساندة الصادرات.

يقع المبنى الجديد بالطابق الأول ببرج رقم 5 بأبراج وزارة المالية، وهو المبنى الذي كانت تشغله أجهزة وزارة التجارة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.

تم تنفيذ المبنى وتصميمه على طراز جديد يتشابه إلى حد كبير مع أنظمة البنوك من حيث الشاشات المستخدمة، وأماكن انتظار العملاء.

وعلمت "الوفد" أن وزير التجارة يتابع بنفسه كل التجهيزات الخاصة بمبنى خدمات المصدرين الجديد.

كان وزير الاستثمار والتجارة في لقاءات سابقة قد كشف عن حرص الحكومة على استمرار برنامج مساندة الصادرات؛ لما له من تأثير كبير على زيادة الصادرات لأكثر من 140 مليار دولار بدلا من الرقم المحبط الذى تحققه حاليا - على حد وصف الوزير - وهو 36 مليار دولار.

يذكر أن الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية قد أعلنت اليوم أن هناك لجنة تم تشكيلها لإعادة هيكلة البرنامج واختيار القطاعات التى سيتم دعمها.

كما أعلنت المجموعة الوزارية أنه تقرر صرف 20 مليار جنيه خلال ألعام الحالى 2024 للمصدرين بعد موافقة الرئيس السيسى على ذلك ، وكان الرقم الذى أعلنت عنه الوزارة ووزارة المالية فى وقت سابق لدعم المصدريين خلال العام الحالى هو 17 مليار جنيه.