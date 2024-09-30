البترول: القيمة السوقية لـ«أبو قير» تقدر بـ77.67 مليار جنيه وتصدر لـ31 دولة

اعتمد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج أعمال شركة أبوقير للأسمدة للعام 2023ـ 2024، حيث حققت إيرادات 28.87 مليار جنيه، كما تم تحقيق صافي ربح قدره 13.48 مليار جنيه بعد الضرائب مع تحمل الشركة لضرائب قدرها 3.6 مليار جنيه وبذلك بلغ إجمالي ما يؤول للدولة نحو 4.4 مليار جنيه متمثلة في ضرائب وجمارك ومساهمة تكافلية، كما تفقد الوزير منطقة مصانع أبوقير للأسمدة وغرفة التحكم.

فتح آفاق للتصدير

شدد الوزير على ضرورة فتح آفاق أوسع للتصدير الخارجي لتوفير عملة دولارية، كما أن الشركة تمثل ركيزة في تلبية احتياجات السوق المصري من منتجات الأسمدة من خلال توفير نحو 17.49 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسعر التكلفة علاوة على تصدير كمية من الأسمدة المختلفة لأكثر من 31 دولة حول العالم وتوفير حصيلة دولارية من الصادرات حسب تصريحات رئيس الشركة المهندس عابد عز الرجال.

هذا وأكد عز الرجال رئيس أبوقير للأسمدة أن القيمة السوقية للشركة في البورصة المصرية بلغت نحو 77.67 مليار جنيه في أقفال جلسة 26 سبتمبر 2024، وأن الشركة تحتل المركز الثاني طبقا لتصنيف الشركات المقيدة في البورصة المصرية من حيث رأس المال السوقي لقطاع الموارد الأساسية.

كما أشار إلى أنه تم تشغيل مصانع الشركة نحو 8.85 مليون ساعة عمل بدون إصابات كما تم إجراء عمرة جسيمة لأقدم مصانع الشركة وهو مصنع أبوقير 1 والذي تم تشغيله عام 1979، وبالتوازي نجحت الشركة في تحقيق الخطة الانتاجية للمصانع من الأسمدة الصلبة بنسبة زيادة قدرها 9% عما هو مخطط.

هذا وقد صدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2023/2024 ووافقت على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 7.5 جنيه للسهم على ثلاث دفعات.

استمع الوزير خلال تفقده لمصانع الشركة وغرفة التحكم لشرح من المهندس عابد عزالرجال حول التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لإدارة العملية الإنتاجية بمصانع الشركة والأنظمة والحلول الرقمية الذكية التي تربط كافة قطاعات الشركة ومصانعها لرفع الكفاءة التشغيلية للمصانع للوصول لأفضل النتائج.