جامعة الزقازيق تطلق مهرجان استقبال العام الدراسي الجديد

أطلقت جامعة الزقازيق، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كليه الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية؛ مهرجان استقبال الطلاب، ضمن فاعلية مبادرة "بداية" لأنشطة العام الدراسى الجديد بجميع كليات الجامعة.

أكد الدكتور خالد الدرندلي أن تلك الفعاليات تأتى تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "بداية" في إطار توجه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، لفتح آفاق جديدة للإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن الجامعة قد استعدت بخريطة واضحة للأنشطة الطلابية تضم كافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية بما يحقق أهداف المبادرة وينمي شخصية الطلاب الجامعيين ويؤهلهم لسوق العمل وريادة الأعمال إقليمياً ودولياً.

ومن جانبه وجه الدكتور إيهاب الببلاوي خالص الشكر والامتنان للقيادة السياسية، لاطلاقها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تستهدف تحقيق التنمية البشرية والاستثمار فى رأس المال البشرى، حيث تنفذ الجامعة فعاليات المبادرة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بمشاركة جميع الطلاب والطالبات.

وقد عُقدت العديد من الأنشطة والفعاليات، والتى نظمها اتحاد الطلاب، وطلاب أسرة من أجل مصر، تحت إشراف الدكتور محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

ففى القطاع الأول شارك ٢٠٠ طالبا و١٥٠ طالبة من كليات (الزراعة، الطب البيطري، الحاسبات والمعلومات، الطفولة المبكرة، التربية النوعية) بمجموعة من الأنشطة الاجتماعية بمسابقة دوري الشطرنج التى أقيمت بكلية الطب البيطري ليحصل الطلاب من كلية الحاسبات والمعلومات على المراكز الثلاث الأولى وهم بالترتيب: الطالب محمد على يوسف، والطالب عبد الرحمن نشأت السيد، والطالب محمد أحمد محمد، «بالنشاط العلمي»، تم أقيمت ندوة عن "سوق العمل واحتياجاته".

أما بالنشاط الرياضي، تم إقامة مجموعة من الأنشطة الرياضية مثل دوري كرة قدم القدم الخماسية لتفوز كلية الزراعة بمباريات اليوم الأول.

وبالقطاع الثانى الذى شمل كليات ( الطب البشرى ، والعلوم، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة )، شارك ١٦ طالبًا و٨ طالبات بأنشطة الأسر الطلابية، حيث فاز بالنشاط الأول نيثان ( الدارتس) الطالب عبد الرحمن محمود بكلية الطب البشرى بالمركز الأول، والطالب عمر محمد ابراهيم بكلية الهندسة على المركز الثانى، والطالب علي أشرف محمد بكلية الهندسة على المركز الثالث، أما بالنشاط الثانى ( لعبة تنس الطاولة ) حصد الطالب أنس وليد محمد بكلية الهندسة على المركز الأول ، والطالب يوسف محمد عبد الستار بكلية الهندسة على المركز الثاني ، والطالب محمد عصام منصور بكلية الهندسة على المركز الثالث.

أما القطاع الثالث فضم كليات ( الآداب ، والتجارة، والحقوق، والتربية، والتمريض ) وشارك به عدد ٦٥ طالب و٩٠ طالبة، حيث نظمت كلية الآداب سلسلة من الندوات التعريفية والمسابقات المتنوعة في مختلف المجالات، والتي شملت (مسابقة حفظ القرآن الكريم، وإلقاء الشعر، والإنشاد الديني، والترانيم المسيحية، ودوري المعلومات الثقافية، ومسابقة المراسل التليفزيوني).

وبالنسبة لنشاط الجوالة والخدمة العامة، تم تنظيم مجموعة من الأنشطة التي شهدت مشاركة فعّالة من عدة كليات، وتضمنت (مسابقة أحسن بوابة كشفية، ومسابقة أحسن نادي خلوي، وعرض نموذج مبتكر كشفي، ومسابقة أحسن هيكل مكون من 4 أفراد، والمعرض الكشفي ومسابقة أحسن لوجو، لتفوز كلية الحقوق بالمركز الأول، وكلية التربية بالمركز الثاني، وكلية الآداب بالمركز الثالث، كلية التجارة بالمركز الرابع، وكلية التمريض بالمركز الخامس.

وفيما يخص القطاع الرابع، شاركت كليات ( تربية رياضية بنين وبنات، والتكنولوجيا والتنمية، وعلوم الإعاقة) بعدد من الأنشطة الفنية التى أقيمت بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، والتى شملت اكتشاف المواهب الفنية فى (الموسيقى، والفنون التشكيلية، والغناء الفردى).

يشار إلى أن تلك الفعاليات قد حظيت بمشاركة واسعة وتنافس إيجابي بين الطلاب بما يعكس روح التعاون والتميز بين مختلف الكليات

يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» لخدمة الإنسان المصرى بمختلف القطاعات الحياتية، ووفقاً للضوابط والقواعد التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاستعداد التام للعام الدراسي الجديد 2024-2025.