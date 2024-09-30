عمر مرموش يُزين التشكيل المثالي للدوري الألماني

تواجد الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني ، على رأس التشكيل الأفضل للجولة الخامسة من الدوري الألماني «البوندزليجا»، بعد تألقه الملفت هذا الموسم بقميص فريقه.

وقاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق فوزًا كبيرًا، في آخر مبارياته أمام نظيره هولشتاين كيل برباعية مقابل هدفين، ونجح مرموش في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، ليأتي على رأس التشكيل الأفضل للجولة.

وجاء التشكيل الأفضل للجولة الخامسة في الدوري الألماني، كالتالي:

بيتر جولاتشي (لايبزيج)- راسموس كريستينسين (فرانكفورت)- إريك سميث (سانت باولي) - مين جاي كيم (بايرن ميونخ) - جوناس فوهرينبانش (هايدنهايم)- جينس ستيج (فيردر بريمن)- توتا (فرانكفورت) - عمر مرموش (فرانكفورت)- إلياس سعد (سانت باولي)- سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)- بينجامين سيسكو (لايبزيج).