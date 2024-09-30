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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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جالانت: الجيش سيستخدم كل قدراته العسكرية بشأن المناورة البرية

جالانت
جالانت

 أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن الجيش سيستخدم كل قدراته العسكرية بشأن المناورة البرية بما في ذلك سلاح المدرعات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت:

 شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، على أنه يتم العمل على تعزيز قواتنا البرية والبحرية والجوية لتحقيق أهدافنا وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم.

 وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه تابع الهجوم ضد الحوثيين من غرفة التحكم بالقوات الجوية ورسالتنا واضحة بأنه ليس هناك مكان بعيد بالنسبة لنا، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

 وفي إطار آخر، استهدفت إسرائيل بغارات جوية ميناء الحديدة على البحر الأحمر الواقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن.

 وأشارت القناة اليمنية إلى أن النيران اشتعلت وشوهدت أعمدة الدخان من ميناء الحديدة نتيجة استهدافه.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ هجومًا جويًا على محطة كهرباء وميناء الحديدة في اليمن.

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