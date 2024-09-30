الإثنين 30 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

مصرع شاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

لقي شاب مصرعه، اليوم الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وأسفر الحادث عن مصرعها سائقها فى الحال.  

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، وأسفر عن مصرع علي.أ.ع، يبلغ من العمر ٣١ عامًا ، إثر انقلاب سيارة ملاكي بقرية المحروسة بقنا. 

تم نقل الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة ، كما تم تحرير  تحرر محضر بالحادث وأخطرت الأجهزة المختصة لتباشر التحقيقات.

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