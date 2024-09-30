اليوم.. الطرق الصوفية تحتفل بالليلة الختامية لمولد السيدة فاطمة النبوية

تحتفل الطرق الصوفية مساء اليوم الاثنين بمولد السيدة فاطمة النبوية، ابنة الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. تُعرف السيدة فاطمة النبوية بدينها وجمالها، ولديها شبه كبير بجدتها السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، من حيث الجود والزهد.

متى وأين وُلِدت؟

وُلدت السيدة فاطمة النبوية في أوائل العقد الثالث من الهجرة، ووالدتها هي السيدة أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله. شقيقها الأكبر هو الإمام علي زين العابدين، وشقيقتها هي السيدة سكينة بنت الحسين، وفقًا لما ذكره ابن حيان في "طبقات الأتقياء"، توفيت السيدة فاطمة النبوية في السبعين من عمرها، وقد أطلق عليها الإمام الحسين اسم فاطمة تيمناً بجدتها.

عائلتها

تتكون عائلة السيدة فاطمة النبوية من ثلاث شقيقات وستة أشقاء. أشقاؤها هم علي الأكبر، علي الأوسط، علي الأصغر (زين العابدين)، محمد، عبد الله، وجعفر، بينما شقيقاتها هن أم كلثوم وزينب وسكينة، و نشأت في بيت الإمام الحسين، حيث تعلمت الأخلاق النبوية، وشهدت أحداثًا تاريخية مهمة مثل تنازل عمها الإمام الحسن عن الخلافة واستشهاد والدها الإمام الحسين.

جمالها

تميزت السيدة فاطمة النبوية بجمالها وأخلاقها، مما جعل الكثيرين يتقدمون لخطبتها. اختار الإمام الحسين ابن عمها الإمام الحسن المثنى ليكون زوجًا لها، مشيرًا إلى أنها تشبه جدتها فاطمة الزهراء في الدين والجمال.

زواجها وأبناؤها

تزوجت السيدة فاطمة النبوية خلال حياة والدها، وأنجبت ثلاثة أبناء هم: عبد الله المحض، إسماعيل الديباج، والحسن المثلث، و بعد وفاة الإمام الحسن المثنى، تزوجت بعبد الله بن عمرو بن عثمان، وأنجبت له: محمد والقاسم.

روايتها للأحاديث

كانت السيدة فاطمة النبوية راوية لأحاديث جدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستند إليها ابن إسحاق في كتابة السيرة النبوية. روت العديد من الأحاديث المرسلة عن جدتها، وأحاديث عن والدها، وعمتها السيدة زينب، وأخيها الإمام زين العابدين، بالإضافة إلى مرويات عن السيدة عائشة وعبد الله بن عباس. وقد رواها الإمامان أحمد وابن ماجة عن أبيها الإمام الحسين.