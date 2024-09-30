فتح باب التقديم للحصول على التدريب المجاني لتأهيل الشباب لسوق العمل بالقليوبية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، عن فتح باب التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية نوى شبين القناطر القليوبية على المهن التالية : التفصيل والخياطة بواقع 150 ساعة تدريبية على مدار 25 يوم ، و مهنة السباكة الصحية بإجمالى 60 ساعة تدريبية على مدار 15 يوم ، ومهنة كهرباء التوصيلات بإجمالى 60 ساعة تدريبية على مدار 15 يوم ، وذلك للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على تلك البرامج التدريبية.

ويبدأ التقديم بدءاً من يوم 1 أكتوبر 2024 ، وعلى من يرغب في الإلتحاق بأي من البرامج المعلن عنها التوجه لإدارة التدريب المهني بديوان عام مديرية العمل بالقليوبية ، وعنوانها : بنها – الفلل – مجمع المصالح خلف ديوان عام المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الدورات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.

كما حددت مواعيد الحضور في البرامج التدريبية من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية ظهراً فى الفترة الصباحية ، أو من الثانية ظهرا للساعة السابعة مساءاً فترة مسائية بالتبادل ، ويجرى التدريب على أيدي مدربين مختصين في المهن مجال التدريب ، وتأمين صحي خلال فترة التدريب ، والحصول على زى التدريب مجاناً )، كما يمكن الاستفسار عن تلك الفرص من خلال الاتصال هاتفياً على الأرقام التالية : 0244561055 ، 02446989477.