المصري البورسعيدي يستعد للموسم الجديد في معسكر بالمغرب

يخوض فريق المصري البورسعيدي معسكراً مغلقاً في المغرب في منتصف شهر أكتوبر المقبل إستعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

وقرر مجلس إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي إنتقال الفريق لخوض معسكر مغلق في المغرب بعد بداية الإستعداد في مصر يوم 4 أكتوبر.

ويسعى المصري لتوفير الهدوء للفريق والجهاز الفني بقياة علي ماهر قبل إنطلاق منافسات الدوري المصري ودور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المصري قد حسم تأهله لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية بعد تخطي عقبة الهلال الليبي بركلات الترجيح.

تصنيف الأندية المتأهلة لثمن نهائي الكونفدرالية

وجاء تصنيف الفريق المتأهلة لدور الـ 16 ببطولة الكونفدرالية في الموسم الحالي على النجو التالي:

المستوى الأول: الزمالك - نهضة بركان - سيمبا التنزاني - إتحاد العاصمة الجزائري.

المستوى الثاني: أسيك الإيفواري - الملعب المالي - المصري البورسعيدي - الصفاقسي التونسي.

المستوى الثالث والرابع:

اينيمبا النيجيري - جراف - بولندا سول - شباب قسنطينة - أورابا البتسواني - برافوس دي ماركيس الانجولي - ستيلبورش الجنوب أفريقي - بلاك بولز الموزمبيقي.