ندوة بعنوان "المرأة في ظل قانون العمل المصري" بالجيزة

بالتنسيق مع القطاع الخاص..

نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة، ندوة تثقيفية بعنوان "المرأة في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 "، نفذها مكتب الجنوب والعمرانية التابع للمديرية بشركة NCR لماكينات الصرف الآلي، بحضور 16 عاملا من العاملين بالشركة.

تناولت الندوة حقوق المرأة العاملة فى القانون، وسبل تمكينها اقتصاديا ورعايتها اجتماعيا وصحيا، والتدريب الذي تقدمه المديرية على مهن جديدة للمرأة، وذلك فى إطار حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ، وجهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات.

وأضاف مدير المديرية ، أنه ألقى الندوة سلوى سالم مديرة المكتب ، وشيماء انور ، وماريانا فيكتور مفتشي المكتب ، كما أكد على الإستمرار فى تنظيم العديد من الندوات التثقيفية حول تمكين المرأة الاقتصادي وحقوقها في ظل قانون العمل.