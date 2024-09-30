نائب الأمين العام لحزب الله: مستعدون لأي غزو بري إسرائيلي للبنان "فيديو"

أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن إسرائيل لم تتمكن من استهداف القدرات العسكرية لحزب الله وغير قادرة على الوصول إليها، متابعًا :"سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار وسنختار القيادات والمراكز بشكل ثابت".

تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله

وقال نائب الأمين العام لحزب الله، : “بعد اغتيال نصر الله، قصفنا معاليه أدوميم وحيفا ومواقع إسرائيلية أخرى وعملياتنا مستمرة بالوتيرة نفسها”، موضحًا أنهم مستعدون لأي غزو بري إسرائيلي للبنان والقوات جاهزة للالتحام البري.

وتابع نائب الأمين العام لحزب الله، :“سنواصل عملياتنا في الميدان بعد اغتيال نصر الله ومستمرون بهيكلية منظمة وخطط بديلة.. إذا اعتقدت إسرائيل أن تصميمها على جرائمها يحقق لها أهدافها فهي واهمة، وسنواصل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين، ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من المعركة والخطط الموضوعة.. والقتال قد يكون طويلا والخيارات مفتوحة أمامنا".