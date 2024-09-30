شفاء الأورمان تشكر السائحين لدعمهم مرضى السرطان

ضمن احتفالها باليوم العالمي للسياحة

وجهت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان الشكر لـ"السائحين" على هامش استمرار المحافظة فى الاحتفال باليوم العالمي للسياحة على دعمهم المتواصل للمستشفى والرفع من الروح المعنوية للمرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى.

وتقدمت إدارة الم؛ وجهت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان الشكر لـ "السائحين" على هامش استمرار المحافظة فى الاحتفال باليوم العالمي للسياحة على دعمهم المتواصل للمستشفى والرفع من الروح المعنوية للمرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخل أقسام المستشفى.ستشفى بقيادة الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان بالشكر والتقدير لكل الوفود السياحية الوافدة للمستشفى على مدار العام وعلى ما يقدمونه للمرضى من دعم يعمل على دعمهم معنويا وهو ما يؤكد السمعة الطيبة للمستشفى فى مختلف أنحاء العالم.

ومن جانبه أشاد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بالزيارات المتكررة للسائحين من مختلف الجنسيات على دعمهم الكامل لمرضى السرطان، مقدما لهم التحية والتقدير فى اليوم العالمى للسياحة ، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الخبراء الأجانب الذين يزورون المستشفى في تقديم خبراتهم للعاملين بالمستشفى مما يساهم في زيادة الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للمرضى، لافتا إلى التطور الكبير الذي تشهده المستشفى في تقديم العلاج المجاني لمرضى السرطان وتميزها في الأجهزة القياسية العالمية والذي جعل منها صرحا طبيا يضاهي المستشفيات العالمية.