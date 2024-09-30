تنظيم يوم توعوي للعاملين في المعهد القومي للأورام

نظمت وحدة التغذية العلاجية يوما توعويا للعاملين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بسوء التغذية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد.

محاضرات المعهد القومي للأورام

تضمن اليوم مجموعة من المحاضرات، حيث قدمت الدكتورة عزة فؤاد عمران محاضرة عن ضمور العضلات "Sarcopenia" فيما تحدثت الدكتورة هبة عبداللطيف، عن دور المعهد القومي للأورام كسفير للجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والأنبوبية (ASPEN) للعام السادس على التوالي، كما قدمت الدكتورة رباب السيد وهدان محاضرة حول التغذية السليمة تحت عنوان "عامل جسمك زى ابنك".

وفي ختام فعاليات اليوم التوعوي، تم تكريم أعضاء فريق وحدة التغذية تقديرًا لجهودهم الفعالة في العمل بالوحدة وخدمة المرضى.

حضر الفعاليات كل من: الدكتور طارق خيري وكيل المعهد القومي للأورام لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام فريد نائب مدير المستشفى، والدكتورة عزة فؤاد عمران رئيس وحدة التغذية العلاجية، والدكتورة هبة أنيس نائب رئيس الوحدة، والدكتور علي عبد الرازق مسؤول عام عيادة التغذية، والدكتورة فاطمة الشحات مسؤول الجودة بقسم التغذية العلاجية.