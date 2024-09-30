الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزارة العمل تتجهز لبدء برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب بالمنوفية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، عدد من الاجتماعات التنظيمية مع مديري مراكز التدريب و المدربات المعتمدات بالمنوفية، للبدء فى تنفيذ حزمة من برامج التدريب المهنى المجانية الجديدة على المهن التي يحتاجها سوق العمل للشباب من الجنسين أبناء المحافظة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2024 – 2025 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وقال عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية ، أنه جرى الاجتماع مع مديري مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ، والمدربات المعتمدات بتلك المراكز بحضور علا مصطفى الباز مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية ، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالخطة الموضوعة من الوزارة في هذا الشأن وتنفيذ الضوابط والمعايير المنظمة لعملية التدريب ، كما جرى التنويه على بذل كافة الجهود من جميع الأطراف للخروج بأفضل النتائج من العملية التدريبية ، وتخريج متدرب قادر على دخول سوق العمل ومواجهة التحديات بالتنسيق مع أصحاب الأعمال وربط التدريب بالتشغيل.

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