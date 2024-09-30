وزارة العمل تنظم ندوة حول "التمكين الاقتصادي للمرأة" بالقليوبية

شاركت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، فى ندوة توعوية تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة" وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة بفرع القليوبية ، بحضور عدد 100 من المستفيدات من مشروع الادخار والإقراض الرقمي في برنامج الشمول المالي.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة العمل برفع الوعي التثقيفي للمرأة ، والتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المساهمة في زيادة تشغيل النساء من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتنفيذ الدورات التدريبية المجانية التى تستهدف تأهيلها ، بمركز التدريب المهني بالخانكة والوحدة المتنقلة بشبين القناطر على بعض المهن التي يحتاجها سوق العمل من أجل تنمية مهاراتها وتأهيلها للحصول على فرص عمل لائقة تساهم في تمكينها اقتصادياً ، تحت إشراف الإدارات المركزية المعنية بالوزارة.

وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمحافظات.

وأضافت مدير المديرية، أنها شاركت فى فعاليات الندوة بحضور د.دعاء أحمد "مدير إدارة المرأة والطفل ورئيس وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، ود.نجلاء الفرماوي مدير عام إدارة المبادرات وحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة ، وراندا عبد الحميد مديرة فرع المجلس القومى للسكان فرع القليوبية ، ومؤكدة على أن الندوة تأتي في إطار جهود المديرية المكثفة وأجهزتها للتوعية من خلال الندوات وورش العمل للتوعية والتثقيف وتفعيل دورها فى تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة داخل المجتمع.