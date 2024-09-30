أسعار اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

ننشر سعر اليورو الأوروبي، في البنوك المصرية اليوم الأثنين 30-9-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

53.98 جنيه للشراء

54.10 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.93 جنيه للشراء.

54.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

53.93 جنيه للشراء.

54.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.91 جنيه للشراء.

54.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.93 جنيه للشراء.

54.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

53.99 جنيه للشراء.

54.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

53.93 جنيه للشراء.

54.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.99 جنيه للشراء.

54.18 جنيه للبيع.

استقر الين، الاثنين، بعد أن أشار رئيس الوزراء الياباني القادم إلى ضرورة الحفاظ على قدرة السياسة النقدية على التكيف، في حين ارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية الموجهة للتصدير إلى أعلى مستوياتها هذا العام بفضل آمال المستثمرين في حدوث تحول في الاقتصاد الصيني.

وقفز الين الجمعة بعد أن فاز شيجيرو إيشيبا، وزير الدفاع الأسبق والمنتقد لسياسة التيسير النقدي الشديدة، بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، والذي يسيطر على البرلمان وسيصوت لتوليه منصب رئيس الوزراء.

وارتفع الين في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 141.75 للدولار لكن تعليقات إيشيبا حدت من الصعود.

وقال محللون إن تعليقاته بعد الفوز بقيادة الحزب كانت كافية لوقف الارتفاع الحاد في الين، وإن الانتخابات المبكرة المرتقبة في 27 أكتوبر قد تؤثر على العملة اليابانية على الأقل في الأمد القريب.

وعلى أساس شهري، تقدم الذهب ستة بالمئة في سبتمبر بعد أن صعد إلى مستوى غير مسبوق عند 2685.42 دولار الخميس في ارتفاع جاء مدفوعا بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نصف نقطة مئوية وإجراءات تحفيز اقتصادي في الصين واستمرار المخاوف بشأن الحرب في الشرق الأوسط.