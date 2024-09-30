قنا تنظم أنشطة توعوية بمركز شباب دنفيق"لمكافحة المخدرات"

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني برامج التوعية بمركز شباب دنفيق التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز نقادة بقنا، وتناول برنامج التوعية مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحت صيف شبابنا، وبالتعاون مع مدرسة دنفيق الإعدادية وذلك بمشاركة 42 من النشء والشباب.

وشملت التوعية ورش عمل وأنشطة ترفيهيه ومحاضرات ونشاط أنت البطل ونشاط رياضي من فريق متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا.

وأوضح محمد عبد الرحيم عرفه على مخاطر الإدمان وسلبياته وتأثيره على الفرد و الأسرة والمجتمع وان تعاطي المخدرات من أخطر الآفات التي نعاني منها في عصرنا الحالي فقد انتشرت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، وأثرت على صحة الفرد النفسية والبدنية وغيّرت من طريقة تفكيره وسلوكياته.

جاء ذلك تحت رعاية معالى الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و قيادة الاستاذة إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى ومحمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا و محمود ياسين مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا.

ونفذ مركز شباب الشيخيه التابع لإدارة شباب قفط مباراة تنس الطاولة بمشاركة 15 لاعب، حيث أن لعبة تنس الطاولة هي رياضة تتطلب ردود فعل سريعة وتفكيرًا استراتيجيًا ومثابرة، فضلاً عن إنها رياضة فريدة من نوعها من حيث أنها رياضة يمكن للجميع ممارستها تتطلب الحد الأدنى من المعدات فهي تتكيف بسهولة مع أي بيئة اجتماعية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ومحمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا

من ناحية أخرى انعقدت فعاليات الجمعيات العمومية بمراكز شباب قفط، فقد تم اليوم انعقاد الجمعية العمومية وذلك بند انتخاب لشغل أماكن شاغرة وذلك بمقر مركز شباب نجع أبو الحسن بقفط، وبحضور محمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا و عبدالله أحمد منصور مدير إدارة الهيئات بالمديرية ورمضان شمروخ مدير الشئون القانونية بالمديرية .

بالإضافة لحضور السادة القائمين على الاشراف كلا من أسعد محمد سمهودي رئيس اللجنة وعبدالرحيم تاج على عضو قانوني بالمديريه ومحمد على عضو هيئات بالمديرية وحسين شوقي عبدالراضي مدير إدارة شباب قفط و ناصر عبدالفتاح أحمد عضو الهيئات بالإدارة و أسماء حسين عضو الحوكمة والمراجعه الداخلية بالمديرية.

وبدأت اللجنة أعمالها بإجراء الفتح فى تمام الساعة التاسعة صباحا وجرى التصديق على الحساب الختامى ومشروع الميزانية والتقرير النهائي لأعمال مجلس الإدارة عن العام المالي السابق.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا و محمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزاره الشباب والرياضة بقنا.