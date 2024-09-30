رئيس الوزراء الياباني الجديد إيشيبا يدعو إلى انتخابات خلال الأيام القادمة

قال رئيس الوزراء الياباني المقبل شيجيرو إيشيبا اليوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر، إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر بعد فوزه في أحد أكثر الانتخابات زعامة على الإطلاق للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

ووفق لوكالة "رويترز"، سوف تحدد هذه الانتخابات، التي ستجرى قبل عام من موعدها الأصلي وقبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب، وسوف يجتمع المشرعون هناك غدا لتأكيد تعيينه رئيسا للوزراء.

وقال إيشيبا في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي في طوكيو "من المهم أن يحكم الشعب على الإدارة الجديدة في أقرب وقت ممكن، وبدأ اليوم اختيار المسؤولين الحكوميين والحزبيين الذين سيتنافسون معه في الانتخابات العامة المقبلة.

هبوط الأسهم اليابانية أكثر من 4% في التعاملات المبكرة مع ارتفاع الين

فيما هبطت الأسهم اليابانية أكثر من 4% في التعاملات المبكرة اليوم، مع ارتفاع قيمة الين وارتفاع سندات الحكومة اليابانية ردا على فوز إيشيبا الذي ينظر إليه باعتباره من صقور السياسة النقدية بالزعامة.

وزراء مرشحين في حكومة اليابان الجديدة

وقال مصدران مطلعان على التعيينات لرويترز في وقت سابق إن من بين المرشحين المتنافسين حتى الآن في سباق القيادة كاتسونوبو كاتو وزيرا للمالية ويوشيماسا هاياشي سيبقى في منصب كبير أمناء مجلس الوزراء، وهو منصب محوري يتضمن دور المتحدث الأعلى للحكومة.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مسموح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام، مؤكدين تقارير إعلامية سابقة، إن تاكيشي إيوايا، وهو حليف وثيق لإيشيبا ووزير دفاع سابق، سيتولى منصب وزير الخارجية، بينما سيعود جين ناكاتاني إلى وزارة الدفاع، وهو المنصب الذي شغله في عام 2016.

وقال مصدر منفصل إن يوجي موتو، وهو وزير دولة سابق، سيتولى مسؤولية وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

لكن ساناي تاكايتشي، المحافظة المتشددة التي تغلب عليها بـ 215 صوتًا مقابل 194 يوم الجمعة الماضية في أقرب انتخابات قيادية منذ ما يقرب من سبعة عقود، لم تكن ضمن اختياراته.

وقد يؤدي غياب تاكايتشي إلى صعوبة قدرة إيشيبا على إدارة مجموعة حاكمة متوترة تعاني من أزمات أدت إلى إضعاف الدعم الشعبي لها.

وقال هيروشي شيراتوري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة هوسي في طوكيو، إن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن تاكايتشي رفض منصباً قد تشير إلى ضعف في قاعدة دعم إيشيبا، وهو ما قد يسبب له مشاكل في المستقبل.

واختار إيشيبا منافسا آخر له، وهو شينجيرو كويزومي، كرئيس لحملته الانتخابية، إلى جانب رئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوجا، وهو من أنصار كويزومي، والذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب الجديد، وانضم إليه الاثنان في مؤتمره الصحفي اليوم.

يذكر أن إيشيبا (67 عاما) فاز في انتخابات زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي في محاولته الخامسة بدعم قوي من أعضائه العاديين، ومع ذلك، يعتبره العديد من زملائه البرلمانيين مثيراً للمشاكل بسبب تحديه المتكرر لسياسة الحزب، وفي يوم الجمعة قبل جولة الإعادة في الانتخابات ضد تاكايتشي، اعتذر لمشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي عن سلبياته.