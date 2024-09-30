لمدة 5 ساعات.. فصل التيار الكهربائي عن الغردقة

أصدر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بيانًا حول انقطاع التيار الكهربائي داخل منطقتين في مدينة الغردقة، اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، وذلك جاء على هامش إجراء بعض أعمال الصيانة.

وأوضح أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن مسجد الفرقان ومنطقة أبو العباس بالغردقة، على أن يكون ذلك لمدة 5 ساعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشر ظهرًا.

وأشار إلى أن قطع التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة جاء نظرًا للقيام بصيانة المحولات الكهربائية، إذ تم التنسيق بين شبكات كهرباء البحر الأحمر ومركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى إخطار الوحدات المحلية فيما يتعلق بمواعيد قطع الكهرباء.

يُذكر أنه عادة ما يجري قطع التيار الكهربائي من أجل إجراء الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، حيث يتم ذلك بشكل دوري كـ إجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة.