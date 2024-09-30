شيكابالا: هذا ما قاله جوميز للاعبي الزمالك بعد ركلة جزاء الأهلي

أكد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، أن جماهير القلعة البيضاء دائما تكون كلمة السر في حصد البطولات.

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وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عمر جابر قام بعمل فيديو خاص لحسام عبدالمجيد قبل مباراة الأهلي من أجل تحفيزه وبالفعل قدم مباراة كبيرة وكان من أفضل اللاعبين".

وأضاف: "جوميز قام بعمل رائع عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي وتحدث مع لاعبي الزمالك طالبهم بالهدوء والعودة للقاء".