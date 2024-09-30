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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد أسامة: جوميز من أفضل المدربين..والونش سيعود قريبًا

محمد أسامة
محمد أسامة

أكد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق تعاهدوا قبل المباراة بتحقيق الفوز على الأهلي وحصد لقب السوبر الإفريقي لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

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وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز في بداية توليه تدريب فريق الزمالك تحدث معي وأكد بأن الجهاز الطبي لديه يكون رقم واحد والأهم داخل الفريق وهو مدير فني مميز للغاية ويحب التفاصيل ومحترف في تعامله، جوميز من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم داخل نادي الزمالك ".

وأضاف: "الونش يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي وهو حاليا في الإمارات من أجل متابعة حالته وسيعود قريبا للملاعب".

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