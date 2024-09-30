حكم دولي: حسين الشحات يستحق الطرد في السوبر

تحدث جمال الغندور الحكم الدولى السابق، عن أبرز الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

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وقال جمال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"أتمنى اختيار الحكام تكون بناءا على لجنة الحكام وليس عن طريق أشخاص"

وتابع :"كان يجيب مراجعة جميع الحالات في غرفة الفار، في مباراة قمة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، من ضمنها كرة حسين الشحات ودونجا، بالإضافة إلى كرة دونجا وعمر كمال عبد الواحد".

وأردف:"حسين الشحات كان يستحق الطرد في تدخله على دونجا لاعب الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي".

وأختتم حديثه قائلًا:"لسنا في حاجة إلى خبير أجنبي في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم والتجارب السابقة اثبت هذا".