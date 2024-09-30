شيكابالا: انهرت في البكاء قبل السوبر الإفريقي لهذا السبب!

أكد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، أن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة يقوم بمجهودات كبيرة مع لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية.

إقرأ أيضًا..

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "انهرت في البكاء قبل مباراة السوبر الإفريقي بسبب تيفو جماهير نادي الزمالك، وحصدنا اللقب بسبب الجماهير وتعاهدنا على ذلك قبل المباراة".

وأضاف: "لدينا أفضل لاعبين في مصر وتحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء وكنت مطمئن بحصد لقب السوبر الإفريقي".