الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

شيكابالا: انهرت في البكاء قبل السوبر الإفريقي لهذا السبب!

شيكابالا
شيكابالا

أكد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، أن الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة يقوم بمجهودات كبيرة مع لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية.

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك يجدد محاولات ضم أسامه جلال وبيكهام خارج الحسابات

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "انهرت في البكاء قبل مباراة السوبر الإفريقي بسبب تيفو جماهير نادي الزمالك، وحصدنا اللقب بسبب الجماهير وتعاهدنا على ذلك قبل المباراة".

وأضاف: "لدينا أفضل لاعبين في مصر وتحدثت مع اللاعبين قبل اللقاء وكنت مطمئن بحصد لقب السوبر الإفريقي".

مواد متعلقة

تفاصيل بطولة السوبر المصري وموقف الزمالك

عاجل.. الكشف عن ملعب نهائي كأس السوبر الأفريقي

موقف الزمالك من المشاركة في السوبر بعد توديع كأس مصر

الإيجار‭ ‬القديم.. حكايات ‭ ‬‮«‬الظالم‭ ‬والمظلوم‮»‬

بالترانيم‭ ‬والزغاريد‭.. ‬ الآلاف‭ ‬يجتمعون‭ ‬فى‭ ‬محبة ‭ ‬‮«‬أم‭ ‬النور‮»‬‭ ‬ بأسيوط

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

ناقد: الزمالك لا يجرؤ على الانسحاب من السوبر الإفريقي لهذا السبب
الجريدة الورقية