الطيران الإسرائيلي يستهدف شقة سكنية في بيروت

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة الكولا على مدخل العاصمة بيروت، ورجحت مصادر محلية أن يكون الاستهداف عملية اغتيال، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وأشارت الوكالة، إلى أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بصاروخ واحد على الأقل تجاه أحد الشقق في منطقة الكولا في بيروت.

وقد قتل 109 أشخاص وإصابة 364 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية.

وأشار الدفاع المدني اللبناني إلى "ارتفاع عدد شهداء مجزرة عين الدلب (شرق صيدا) إلى أكثر من 40 شهيدا وفرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن عشرات المفقودين تحت الركام".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أيضا إن "33 شهيدا و97 جريحا سقطوا نتيجة العدوان الاسرائيلي اليوم على محافظة بعلبك الهرمل شرقي البلاد.

وشن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، عشرات الغارات الجديدة على مواقع في لبنان مدعيا مهاجمة أهداف تابعة لـ "حزب الله" في البلاد، بما في ذلك مواقع إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة، وذلك بعد يومين على اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.