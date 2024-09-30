ثقافة شمال سيناء تشارك مديرية التربية والتعليم احتفال المولد النبوى الشريف

شارك فرع ثقافة شمال سيناء مساء امس الأحد 29 سبتمر 2024 ديوان عام المحافظة احتفال المولد النبوى الشريف بمسرح قصر ثقافة العريش بعروض فنية متنوعة لفريق المواهب، وعروض ترفيهية لمسرح العرائس بقيادة كابتن مدحت نجيب مسئول المواهب بالفرع.

كما نظم قصر ثقافة العريش برئاسة الفنانة ايناس سمير، معرض نتاج ورشة فن التطريز صباح اليوم تدريب، نيفين المطرى ، تحت اشراف نسرين الشوربجى مسئول قسم ثقافة المرأة بالفرع.

وأقام قصر ثقافة الشيخ زويد عرض ترفيهى لمسرح العرائس، اعده محمد محمود مسئول النشاط. بمتابعة واشراف اشرف خيرت مدير القصر.

الأنشطة الثقافية والفنية تقدم تحت رعاية وزارة الثقافة، تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت اشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ، المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة الاستاذ أمل عبدالله واشراف د.شعيب خلف مدير عام الاقليم، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة الاستاذ أشرف المشرحانى.