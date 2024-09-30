طلاب طب الإسكندرية يطالبون بكشف حقيقة مصرع الطالبة سهيلة والقصاص من القتلى

تداول أصدقاء طالبة كلية طب البشري في الإسكندرية التي لقيت مصرعها، هاشتاج على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعنوان: حق سهيلة لازم يرجع.

وقال أصدقاء الطالبة: دمها مش هيروح على الأرض، حسبي الله ونعم الوكيل، حق سهيلة راجع راجع، حق الدكتورة سهيلة فين، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في القضية، والقصاص إذا أثبت تقرير الطب الشرعي وجود شبهة جنائية.

وطالب طلاب كلية الطب بفتح تحقيق عاجل وشفاف من النائب العام لتوضيح ملابسات الجريمة، ومحاسبة المسؤولين، أين حقوق الإنسان من هذه القضية؟ يجب أن يكون هناك تدخل فوري من جميع الجهات المختصة لضمان العدالة لبنتنا، لن نتوقف حتى نأخذ حقها، صوتنا واحد ولن نسكت».

من جانب اخر كشف الدكتور على عبدالمحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشؤون التعليم والطلاب، امس الأحد، تفاصيل جديدة فى واقعة وفاة الطالبة سهيلة نصر حسن، طالبة الطب المقيدة بالفرقة الخامسة بكلية الطب فى جامعة الإسكندرية، والتى وافتها المنية جراء سقوطها من علو بمنطقة محرم بك.

وقال «عبدالمحسن»، إن طالبة طب الإسكندرية المتوفاة «كانت عايشة مع مجموعة من زميلاتها فى أحد المنازل التى يتم تأجيرها للطلاب»، مشيرًا إلى أنها غير مقيدة فى سجلات المدن الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية.

وأضاف: «لا يوجد فى جامعة الإسكندرية دار مغتربات تابعة لها وإنما مدن طلابية فقط والراحلة لم تكن مقيدة فى المدن الجامعية وإنما فى منزل خاص بالطلبة المغتربين».

وكانت الجامعة أصدرت أول بيان رسمى امس الأحد، رداً على ما أثير فى بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي عن إقامة الطالبة بالمدينة الجامعية بجامعة الإسكندرية.

وقالت إن إدارة المدن الجامعية أعلنت أن الطالبة سهيلة نصر غير مقيمة بالمدن الجامعية بجامعة الإسكندرية وغير مقيدة بها، وتقوم جهات التحقيق وعلي رأسها النيابة العامة بالتحقيق فى ملابسات الحادث.

وأكدت إدارة كلية الطب أنها تتابع بلاغات وتحقيقات الحادث، والتي أوضحت أن الطالبة كانت تقيم بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، حيث تعرضت لهذا الحادث المؤسف.

وفى سياق متصل تجرى نيابة محرم بك الإسكندرية اليوم الأحد، تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع طالبة إثر سقوطها من أعلى دار مغتربات فى منطقة محرم بك وسط الإسكندرية.،وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتوفية لبيان سبب الوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث واستدعاء مسؤولي الدار لسؤالهم.

كان اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط فتاة، من أعلى دار مغتربات فى منطقة محرم بك دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف، وتبين من الفحص وجود جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر ترتدى كامل ملابسها مسجاة بأرضية الشارع، ومناظرتها تبين إصابتها بكسور بالجمجمة وكافة أنحاء الجسم.

وتبين من التحريات المبدئية أن المتوفية تدعى سهيلة نصر، 23 عامًا، طالبة بالسنة الخامسة بكلية الطب، مقيمة بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة. وأضافت التحريات أن الطالبة ليست من نزلاء الدار بالسنة الدراسية الحالية، حيث قرر الشهود أنها كانت نزيلة بالدار منذ سنتين، لكنها كانت تتردد على الدار من وقت إلى آخر، وأنهم فوجئوا اليوم بسقوطها، فيما توصلت التحريات إلى أن الطالبة رسبت فى بعض المواد، ما جعلها تمر بحالة نفسية سيئة.

وعلى صعيد متصل، خيمت حالة من الحزن على أسرة طالبة الطب سهيلة نصر التي كانت في الفرقة الخامسة، التي كانت على وشك الانتهاء من الكلية التي التحقت بها بعد تفوقها في الثانوية العامة وحصولها على مجموع أهلها لدخول الكلية، التي وصلت فيها إلى الفرقة الخامسة. وطالبت الأسرة جهات التحقيق بكشف ملابسات الحادث.