لماذا قد يكون Wi-Fi بطيئًا وكيفية إصلاحه

يمكن أن يكون Wi-Fi البطيء بمثابة إزعاج كبير، مما يؤثر على كل شيء من مكالمات الفيديو إلى البث والألعاب عبر الإنترنت. تشمل الأسباب الشائعة للإنترنت البطيئة التداخل من الأجهزة الأخرى، والمسافات الطويلة من جهاز التوجيه، والأجهزة القديمة، وازدحام الشبكة من العديد من الأجهزة المتصلة.

يمكن أن تؤدي تطبيقات عرض النطاق الترددي والمشكلات مع مزود خدمة الإنترنت (ISP) إلى إبطاء اتصالك. لحسن الحظ ، هناك عدة طرق لمعالجة هذه المشكلات، من إعادة وضع جهاز التوجيه الخاص بك واستخدام نطاق 5 جيجاهرتز لتحديث المعدات الخاصة بك والتحقق من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك عن أي مشاكل أساسية.



الأسباب الشائعة للواي فاي البطيئة

التدخل من الأجهزة الأخرى

يمكن للأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الموجات الدقيقة ، وشاشات الأطفال ، وحتى شبكات Wi-Fi المجاورة أن تتداخل مع إشارة Wi-Fi الخاصة بك. هذا أمر شائع إذا كنت تستخدم نطاق تردد 2.4 جيجا هرتز ، وهو أكثر عرضة للاحتقان.



المسافة من جهاز التوجيه

تتناقص قوة إشارة Wi-Fi وأنت تتحرك بعيدًا عن جهاز التوجيه. يمكن أن تضعف الجدران السميكة والأرضيات والسقوف الإشارة ، مما يؤدي إلى سرعات أبطأ.



الكثير من الأجهزة المتصلة

إذا تم توصيل أجهزة متعددة بشبكتك في وقت واحد ، مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة التلفزيون الذكية أو لوحات المفاتيح للألعاب ، فيمكنها استهلاك الكثير من النطاق الترددي ، مما يؤدي إلى إبطاء Wi-Fi.



أجهزة عفا عليها الزمن

قد لا تكون أجهزة التوجيه أو الأجهزة القديمة قادرة على التعامل مع السرعات العالية التي تقدمها اتصالات الإنترنت الحديثة. يمكن أن تؤدي البرامج الثابتة القديمة أيضًا إلى مشكلات في الأداء.



قضايا ISP

قد يعاني مزود خدمة الإنترنت (ISP) من انقطاع التيار الكهربائي أو الصيانة أو التباطؤ في منطقتك. بدلاً من ذلك ، قد تكون قد ضربت غطاء بيانات ، مما تسبب في اختناق السرعات.



تطبيقات النطاق الترددي كثيفة

يمكن أن تستهلك بعض التطبيقات مثل دفق مقاطع الفيديو عالية الدقة أو الألعاب أو تنزيل الملفات الكبيرة كميات كبيرة من النطاق الترددي ، مما يترك القليل للأنشطة الأخرى.

كيفية إصلاح Wi-Fi البطيء

إعادة وضع جهاز التوجيه الخاص بك

انقل جهاز التوجيه الخاص بك إلى موقع مركزي لتقليل المسافة بينه وبين أجهزتك. تأكد من ارتفاعه وبعيدًا عن الجدران أو الأجسام المعدنية الكبيرة التي يمكن أن تتداخل مع الإشارة.



التبديل إلى قناة أقل ازدحاما

يمكنك تبديل قناة جهاز التوجيه يدويًا لتجنب التداخل من شبكات Wi-Fi المجاورة. تحتوي معظم أجهزة التوجيه الحديثة على ميزة الاختيار التلقائي تختار القناة الأقل ازدحامًا.



استخدم نطاق 5 جيجاهرتز

إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يدعم ترددات النطاق المزدوج ، فقم بالتبديل إلى النطاق 5 جيجاهرتز. إنه أقل ازدحامًا ويوفر سرعات أسرع ، على الرغم من أنه يحتوي على نطاق أقصر من 2.4 جيجاهرتز.

الحد من تطبيقات عرض النطاق الترددي

إدارة عدد الأجهزة المتصلة أو تطبيقات النطاق الترددي الثقيل. يمكنك إعداد جودة الخدمة (QOS) على جهاز التوجيه الخاص بك لتحديد أولويات حركة المرور لأجهزة أو أنشطة محددة.



تحديث البرامج الثابتة والمعدات الموجه

يمكن أن يؤدي تحديث البرامج الثابتة لجهاز التوجيه بانتظام إلى تحسين الأداء والأمان. إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك قديمًا ، ففكر في الترقية إلى نموذج حديث يدعم أحدث معايير Wi-Fi ، مثل Wi-Fi 6.



استخدم شبكة Wi-Fi أو شبكة شبكة

إذا كان منزلك كبيرًا أو يحتوي على بقع ميتة ، فإن استخدام موسع Wi-Fi أو الترقية إلى نظام شبكة الشبكات يمكن أن يساعد في زيادة قوة الإشارة وتغطية.

تحقق مع ISP الخاص بك

قم بإجراء اختبار سرعة للتحقق مما إذا كنت تحصل على السرعات التي تدفعها. إذا كانت السرعات أقل باستمرار ، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت لمعالجة أي مشكلات.