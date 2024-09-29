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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

خالد الغندور: قلق في منتخب مصر بسبب محمد الشناوي

الشناوي
الشناوي

قال الإعلامي خالد الغندور إن هناك قلق لدي الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب مستوي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

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أضاف خلال برنامجه ستاد المحور:"حالة من القلق داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بسبب المستوى المتراجع لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وفقدانه التركيز في بعض المباريات وآخرها أمام الزمالك في السوبر الأفريقي".

تابع:"حسام حسن رغم قناعته الكبيرة بمحمد الشناوي لكنه قلقان من تذبذب مستوى الحارس الدولي، ويأمل في استعادة الحارس لمستواه وعدم تأثره نفسيا بعد الانتقادات التي تعرض لها بعد خطأه في مباراة السوبر الأفريقي".

وأكمل:"سعفان الصفير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، له دور كبير مع الشناوي، وحريص على التواصل معه حول ضرورة التركيز وعدم الالتفات للانتقادات لأنه حارس مصر الأول".

واستطرد:"حسام حسن استقر حتى الآن على ضم الشناوي ومصطفى شوبير من الأهلي، ومحمد عواد من الزمالك بعد تألقه مع الزمالك وسيكون ضمه على حساب حمزة علاء حارس الأحمر، والمهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري".

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