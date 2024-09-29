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السحر طلع فنكوش.. القبض على التربي وأقاربة في واقعة مؤمن زكريا
الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المواطن الصحفى

الأبناء ومصروفات الدراسة

الأم مع أولادها فى
الأم مع أولادها فى انتظار الأمل

سميرة فاروق عبدالمنعم سيدة مطلقة وأرملة تعول طفلين صغيرين من زوجها «جنى» 12 سنة طالبة فى الصف الأول الاعدادى و«عبدالرحمن» 17 سنة طالب فى الصف الثانى الثانوى ولديها طفل من زوجها الأول «أنس» 8 سنوات فى الصف الثانى الابتدائى والأسرة ليس لها أى مصدر رزق ثابت تعيش منه سوى معاش للأم من والدها 1900 جنيه لا يكفى نفقات الحياة ومصروفات الأبناء فى الدراسة وإيجار السكن ومواجهة غلاء الأسعار.

وتناشد «عيادة الوفد» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء.

 

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