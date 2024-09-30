الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رحلات للجماهير لدعم الاتحاد السكندري ومتابعة مباريات البطولة العربية لكرة السلة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن نادى الاتحاد السكندرى عن قيام رحلات لجماهير الثغر؛ لدعم فريقها و متابعة مباريات نادى الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية بصالة برج العرب   في إطار حرص محمد مصيلحى رئيس مجلس الإدارة على دعم و مساندة جماهير الثغر العظيمة.

وأصدر  توجيهاته لتنظيم عدة رحلات و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لدعم و مساندة فريقها  و مشاهدة جميع مباريات نادى الاتحاد السكندري بالبطولة العربية بصالة برج العرب  و  ذلك لحاملى  بطاقة المشجع "Fan  ID "  و تذكرة المباراة.

ومن المقرر طرح تذاكر المباريات من خلال شركة تذكرتى خلال الساعات القليلة القادمة و قيمة التذكرة " 30 " جنية ، و سوف تتواجد أوتوبيسات مجانية يوم كل مباراة  لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى و سيعلن عن توقيتات التجمع للجماهير لاحقاً .
 

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الجريدة الورقية