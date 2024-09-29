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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان سير العمل بمختلف القطاعات بمدينة طيبة الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، محافظ الأقصر، اجتماعا مساء اليوم بمقر جهاز مدينة طيبة الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.


ووجه وزير الإسكان، بضرورة وضع برامج زمنية محددة ومضغوطة لسرعة إنهاء المشروعات الجارى تنفيذها، ودراسة حجم الطلب على مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر بالمدينة، وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وكذا التنسيق بين قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، ومحافظة الأقصر، بشأن مشروع المنتجع السياحي بمنطقة الطود، ومراعاة التخطيط المتكامل مع مخطط المدينة، فيما يخص الطرق والمرافق وخطة التنفيذ.


واستمع الوزير والمحافظ لشرح تفصيلى من المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، حول مخطط استعمالات الأراضى بالمدينة، والأراضي المطروحة للاستثمار، والخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025، بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف مشروعات المرافق الجارى تنفيذها، وموقف تشغيل المشروعات الخدمية، وسير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى، والموقف المالى للمدينة (إيرادات - مصروفات).

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