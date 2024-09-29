عقب احتفالها بعيد ميلادها.. عُمر رضوى الشربيني الحقيقي

احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني ، بعيد ميلادها، في أجواء مبهجة وسط أفراد أسرتها، وشاركت جمهورها ومتابعيها مجموعة صور من احتفالها.

وظهرت رضوى الشربيني في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مرتديه فستان أنيق أسودسود اللون وعلقت على الصور قائلة :"انا النهاردة كبرت سنه وبقى عندي ٤٢ سنه".

وانهالت عليها المباركات المحبه من قبل جمهورها ومنابعيها الذين تمنوا لها النجاح في عامها الجديد، ومشاهدتها في برنامج جديد .

يذكر أن رضوى الشربيني قالت في تصريحات صحفية أنها تتوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ومجلس إدارتها على كل ما قدمته لها طوال فترة تعاونها مع قناة cbc سفرة من خبرة ومهارات، وكذلك لبيتها قناة cbc سفرة وكل القائمين عليها والعاملين بها، وتمنت لهم كل التوفيق والنجاح».

ولم تحدد رضوى الشربيني واجهتها الاعلامية المقرر أن تنتقل لها خلال الفترة المقبلة، ووعدت بالعودة قريبًا إلى الشاشة مع برنامج جديد، يرضي جمهورها ومتابعيها.