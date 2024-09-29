نصائح رئيس جامعة القاهرة لخريجي كلية الإعلام

وجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عدة نصائح لخريجي كلية الإعلام خلال حفل تخريج دفعة 2024.

ونصح رئيس جامعة القاهرة الخريجين باستمرار علاقتهم بجامعة القاهرة من خلال الانضمام لروابط الخريجين سواء بالكلية أو على مستوي الجامعة، والتي تقدم العديد من الخدمات لمنسوبيها مثل الاستفادة من مكتبات الجامعة.

ودعا رئيس جامعة القاهرة الخريجين إلى المشاركة في المؤتمرات وورش العمل إلي جانب الإستفادة من مراكز الجامعة والتي يبلغ عددها 167 مركزًا، والاستفادة من أندية الجامعة.

كما وجه رئيس جامعة القاهرة الخريجين بالسعي إلى بر الوالدين وكسب رضاهم واستمرار التواصل مع اساتذة الكلية الذين تلقوا علي ايديهم العلم النافع، وضرورة الإنتماء للوطن الذي نعتز جميعًا به.

حفل تخرج كلية الإعلام جامعة القاهرة

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة حفل تخريج دفعة 2024 من كلية الإعلام، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، والدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأسرهم، وهي الدفعة التي تحمل أسم الدكتورة ليلي عبد المجيد والراحلة الدكتورة انشراح الشال.

قدم فقرات مراسم الاحتفال، الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، وبدأت وقائع الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة، بحضور رئيس الجامعة والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات ممثلي الخريجين لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وعميدة الكلية، ثم كلمة رئيس الجامعة، أعقبها عرض فيلم عن الكلية، ثم تكريم أساتذة الكلية الحاصلين علي جوائز الجامعة والدولة، وتكريم طلاب الدراسات العليا، ثم تكريم رموز من كبار الإعلاميين بالصحافة والإذاعة والتليفزيون. وطلاب البكالوريوس من اقسام الصحافة، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان، والشعبة الإنجليزى.

عبر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن سعادته بالمشاركة في حفل تخريج دفعة 2024 من طلبة وطالبات كلية الإعلام تحت قبة جامعة القاهرة التي تُعد منبرًا لقاصدي العلم من الباحثين والدراسين من شتي بقاع الأرض، مشيرًا إلي العلاقة الوطيدة التي تربط القانون بالإعلام لأن الإعلام هو التزام ورسالة تأتي في إطار من القانون الذي يحكم هذه الرسالة، لافتًا إلي أن القانون بالنسبة للمجتمع بمثابة الأب والإبن في آن واحد، فهو بمثابة الإبن لأنه أنشأ القانون وبمثابة الأب لأن المجتمع لايستطيع العيش إلا في كنف القانون وسلطانه.

ودعا رئيس جامعة القاهرة الخريجين، للوقوف تحيًة وتقديرًا وإجلالًا لأولياء أمورهم الذين اجتهدوا من أجل الوصول بأبنائهم لهذه المرحلة، كما دعا الخريجين لمواصلة دراساتهم العليا بالكلية لإكتساب المزيد من المهارات والمعارف والعلوم والتدريب، مؤكدًا أن التخرج فى كلية الإعلام ليس معناه بلوغ المنتهي بل هو بداية لبذل المزيد من الجهد لخدمة وطننا العزيز مصر.