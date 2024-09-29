الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب مصر للشباب استعدادًا لأوليمبياد لوس أنجلوس

ميكالي
ميكالي

وقع البرازيلي روجيريو ميكالي عقود تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، حيث تم الاتفاق مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على تفاصيل العمل خلال المرحلة المقبلة.
 

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وزير الرياضة يتواصل مع اتحاد الكرة خلال جلسته مع المدرب البرازيلي ميكالي

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وكيل ميكالي: الأرقام المنتشرة عن رواتب جهاز البرازيلي غير صحيحة 

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كواليس تجديد تعاقد ميكالي مع اتحاد الكرة


وكشف اتحاد كرة القدم في بيان رسمي، برئاسة جمال علام، عن الاتفاق مع ميكالي لقيادة المنتخب خلال السنوات الأربع المقبلة.

يأتي تعيين ميكالي بعد نجاحه التاريخي مع المنتخب الأوليمبي، حيث قاد الفريق للتأهل إلى نصف النهائي في أوليمبياد باريس 2024. وجاء قرار اتحاد الكرة بتجديد عقده للاستعانة بخبراته لقيادة جيل جديد من اللاعبين، في إطار التحضيرات لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028.

سيبدأ منتخب الشباب تحت 20 عامًا مشواره التحضيري للمشاركة في الأوليمبياد القادمة.
 

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