إجراء 6 مناظير مرارية وقولونية بكفاءة في مستشفى بلبيس

ضمن مبادرة "بداية "..

واصلت وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، عملها على قدم وساق، والتي تم تجهيزها وتفعيلها منذ عدة أشهر؛ تزامناً مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى بلبيس المركزي، لما تمثله من أهمية كبرى في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعه الجغرافي، وقربه من عدة طرق سريعة وعدة محاور.

وقامت الفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتور رفعت الصعيدي استشاري الكبد والحميات، والدكتور عبدالله الباز أخصائي التخدير، تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور أنور شاهين مدير المستشفى، بإجراء ٦ حالات مناظير بكفاءة منهم منظار مراري لسيدة مسنة تعاني من إنسداد بالقنوات المرارية وارتفاع بنسبة الصفراء في الدم، وتم تركيب دعامة بلاستيكية.

كما تم إجراء ٥ مناظير منهم ٢ علوي وربط دوالي المريء لحالتان تعاني من قيئ دموي، وعدد ٣ مناظير قولونية لمرضى تعاني من نزيف شرجي، وتم عمل المنظار القولوني وأخذ العينات اللازمة، هذا بجانب تشخيص الأنيميا المزمنة لمرضى محولين من العيادة الخارجية، وجميع الحالات بحالة جيده ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.

يأتي ذلك بعد دعم وزير الصحة والسكان؛ مستشفى بلبيس المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد تفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بلبيس المركزي، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نور الدين، بالتنسيق مع إدارة المستشفى والفرق الطبية بها، والتي تشمل منظار معدة وقولوني ومراري.

وتشمل الوحدة مناظير أطفال كاملة لأول مرة بمستشفيات مديرية الصحة بالشرقية، والتي تعد من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ٨ مليون جنيه، وقدم الدكتور هاني جميعة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة بلبيس والمراكز المحيطة بها.