6 وفيات بفيروس ماربورغ في رواندا

قالت وزيرة الصحة الرواندية سابين نسانزيمانا، إن رواندا أكدت ست وفيات و20 حالة إصابة بمرض ماربورغ منذ بداية الوباء.

مرض ماربورغ

وأضافت نسانزيمانا، عبر منشور له علي منصة “أكس”، أن غالبية الضحايا هم من العاملين الصحيين في وحدة العناية المركزة، قائلة : «نحن نحصي 20 شخصا مصابا، وستة توفوا بالفعل بسبب هذا الفيروس، الغالبية العظمى من الحالات والوفيات هي بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في وحدة العناية المركزة".

وتابعت الوزارة، أن مرض ماربورغ، وهو حمى نزفية فيروسية، يمكن أن يسبب الوفاة بين بعض المرضى، مع أعراض تشمل الصداع الشديد والقيء وآلام العضلات وآلام المعدة.

وأوضحت الوزيرة، أن المؤسسات والشركاء يعملون على تتبع أولئك الذين كانوا على اتصال بالأفراد المصابين بالفيروس، مع معدل وفيات يصل إلى 88٪ ، ينتمي ماربورغ إلى نفس عائلة الفيروسات المسؤولة الإيبولا وينتقل إلى الناس من خفافيش الفاكهة، ثم ينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم للأشخاص المصابين.

وسجلت تنزانيا المجاورة حالات إصابة بفيروس ماربورغ في عام 2023، بينما سجلت أوغندا حالات مماثلة في عام 2017.

بينما أشارت وزارة الصحة الرواندية، أول أمس الجمعة، إلي إن رواندا أكدت أول حالات إصابة بمرض ماربورج وهو حمى نزفية فيروسية يمكن أن تسبب الوفاة بين بعض المرضى.

وقالت في بيان إنها تحقق لتحديد أصل العدوى وإن المصابين عزلوا للعلاج، ولم تذكر الوزارة أرقاما دقيقة لكنها قالت إن هناك حالات قليلة.

مع معدل وفيات يصل إلى 88٪ ، ينتمي ماربورغ إلى نفس عائلة الفيروسات المسؤولة عن الإيبولا وينتقل إلى الناس من خفافيش الفاكهة، ثم ينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم للأشخاص المصابين.

