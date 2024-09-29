حملة لرفع المخلفات والقمامة من شوارع دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض.

حيث استهدفت حملة اليوم طريق مصر اسوان و طريق طراد النيل وطريق إمتداد السكة الحديد، ونجع ابو الحمد، و العزازية، والصعايدة بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.

وأشار عبداللاه الخبير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين، مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

نائب محافظ قنا يشهد إنطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بالمدارس ..

شهد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، انطلاق العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية " الأنيميا والسمنة والتقزم" ، لدى طلاب مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة قنا ، للعام الدراسي 2024/2025 ، والتي انطلقت من مدرسة سيدي عمر للتعليم الأساسي بمدينة قنا الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد مصطفى مدير عام فرع التأمين الصحى لجنوب الصعيد ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، وعبدالله منصور رزق مدير المدرسة، وأعضاء الفرق الطبية، وهيئة التدريس بالمدرسة.

ومن جانبه قال نائب محافظ قنا، أن المبادرة تستهدف ٦٦٦١٩٧ تلميذ من المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة في ٦٤٣ مدرسة، من خلال تشكيل ٩٤ فريق طبي مدرب على أعلى مستوى منهم ۲۲ فريق يعمل بمدارس قطاع الحضر و ٧٤ فريق يعمل بمدارس قطاع الريف، وذلك لاكتشاف الحالات الايجابية واحالتها إلى عيادات الربط التابعة للتأمين الصحى والموجودة بجميع مراكز المحافظة لاستكمال إجراءات العلاج من تحاليل طبية وفحص طبي بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، وصرف العلاج ومتابعة الحالات حتى الشفاء الكامل من أجل صحة أفضل لأبنائنا الطلاب.

وأضاف " عمر " ، بأن المبادرة تعمل على ‏إجراء المسح الطبي لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال قياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وفى حال اكتشاف حالات مصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة ، يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، و تسليمهم "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطئمنان على حالتهم الصحية بإستمرار وصرف العلاج بالمجان، كما يتم وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقنا .

و أشاد مدير عام فرع التأمين الصحى لجنوب الصعيد، بالدعم المستمر الذى يقدمه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، للنهوض بمنظومة التامين الصحى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم، مضيفا أن المبادرة الرئاسية هذا العام تعد استكمالا، لفاعليات المبادرة للأعوام السابقة وتشمل فحص طلاب الصف الأول الابتدائى والغيابات السابقة، بهدف الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) عن طريق فرق طبية مدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالات حتى استكمال الشفاء علي مستوي مدن وقرى المحافظة .