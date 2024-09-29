محافظ القليوبية يجتمع بمسئولي الادارات التكنولوجية والهندسية

في خطوة لتسهيل الإجراءات على المواطنين، عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا عاجلاً مع مسؤولي الإدارات التكنولوجية والهندسية لضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف إنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن.



وأكد المحافظ على أهمية توفير كافة سبل الدعم للمواطنين، وتذليل أي عقبات تواجههم أثناء استكمال إجراءات التصالح. كما وجه بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بملف التصالح، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والورش والتوعيه لجذب المواطنين لاستكمال ملفات التصالح المقدمة في القانون القديم ولم يتم استكمال ملفاتهم عن طريق الرسائل والاخطارات والعمد والمشايخ والمساجد والكنائس واى وسيله ممكن لسرعه التواصل.

محافظ القليوبية: يوجه بتبسيط الاجراءات علي المواطنين في ملف التصالح والعمل علي انجاز الملف بأقرب وقت ممكن..





كما وجه المحافظ بالعمل على زيادة معدلات إصدار نموذج ۱۰ المؤقت لكافة الطلبات وتحديدا المحول من نموذج ١٠ المؤقت و سرعه إصدار نموذج (۸) للطلبات التي تم الرد عليها من إداره التراخيص والتفتيش الهيئة الهندسيه للقوات المسلحه ).

حيث تم حل معظم الملاحظات التي كانت موجوده بالمطابقه والعمل على سرعه فحص جميع الملفات بالوحدات وادخالها الى لجان البت المستكمل منها وصادر لهم نموذج (٥) لسرعه البت فيها موجها بزيادة أعمال اللجان الفنية والنظر إلى أعداد طلبات البت لانجاز الملف باقرب وقت ممكن.



جاء الاجتماع بحضور الدكتور ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري الشئون الهندسيه والمراكز التكنولوجية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانيه