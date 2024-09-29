جامعة بنها الأهلية تنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

استقبلت جامعة بنها الأهلية الطلاب الجدد وزملائهم من طلاب الفرق الدراسية المختلفة بحفل استقبال ومجموعة من الأنشطة الطلابية والترفيهية الهادفة للترحيب بالطلاب احتفالًا ببداية العام الجامعي الجديد 2024/2025.



انطلق حفل الاستقبال بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، ومديرين البرامج بالكليات، وأمين عام الجامعة بجانب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بالجامعة.



في بداية حفل الاستقبال رحبت الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء بالطلاب مقدمة لهم التهنئة ببداية العام الدراسي الجديد والتمنيات بالتفوق والنجاح، وموجهة نصائحها للطلاب بأهمية تحقيق التوازن بين التحصيل العلمي والتفوق الدراسي وبين المشاركة بالأنشطة الطلابية المختلفة.



وأكدت "شعراوي" أن الجامعة مجتمع متكامل لا يقتصر على الدراسة فحسب إنما من الضروري أن يستفيد الطلاب بكافة الأنشطة الطلابية سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية من أجل تنمية مهاراتهم وقدراتهم حيث أن الانخراط داخل الأنشطة الجامعية يمثل محور رئيسي في بناء شخصية الطلاب.

من جانبه رحب الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية بالطلاب الجدد وطلاب الفرق الدراسية المختلفة من كليات الجامعة، مقدمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد ، ومتمنيًا لهم النجاح والتفوق. مشددًا على ضرورة تواجد القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية.



وحرص رئيس جامعة بنها الأهلية على تفقد حفل الاستقبال بجانب مشاركة الطلاب في الأنشطة التي تضمنها الحفل كذلك الاستماع إلى استفساراتهم والإجابة عليها مؤكدًا حرص الجامعة على تذليل أي عقبات قد يواجهها الطلاب بجانب توفير بيئة تعليمية ونفسية وصحية مناسبة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة مشيرًا إلى أن حفل الاستقبال يأتي ضمن جهود جامعة بنها الأهلية لتعزيز التفاعل الإيجابي بين الطلاب ودمج الطلاب في الحياة الجامعية وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية على مدار العام.

ووجه "سمير" رسالته لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وجهاز إداري وطلاب بضرورة بدء العام الجامعي الجديد بعزيمة وإصرار على تحقيق النجاح وأن يجتهد الجميع ليكون العام الجديد تجربة متميزة ومليئة بالإنجازات.

تضمن حفل الاستقبال العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية والترفيهية، والفقرات التعريفيّة بالعادات والتقاليد والأعراف الجامعية، بجانب العديد من الورش منها تنفيذ ورشة فنية لطباعة النسيج واللوحات الفنية وصناعة الحلي، واستهدفت جميع الأنشطة دمج الطلاب في الحياة الجامعية وتعريفهم بالخدمات والفرص المتاحة لهم، كما تضمن الحفل تكريما للطلاب المتفوقين من الكليات المختلفة وذلك وسط أجواء احتفالية غير مسبوقة.