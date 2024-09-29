أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، قد شنت حملة تفتيشية مفاجئة فجر اليوم على المخابز البلدية بقريتي القضابة والفرستق تسفر عن تحرير 23 محضرا نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة، جاء ذلك استجابة فورية لأهالي مركز ومدينة بسيون.

تحرير 23 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة ببسيون…

فتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 3 محاضر بقرية القضابة، نقص وزن 15 جرام ،نقص وزن 14 جرام، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلا عن تحرير 3 محاضر بقرية الفرستق نقص وزن 15 جرام، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ، مخبز بقرية الفرستق مغلق.

وتمكنت مديرية الصحة من تحرير 6 محاضر نقص اشتراطات صحية 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية كما قامت الهيئة العامة لسلامة الغذاء بتحرير 6 محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء.

وأعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا ، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

وأِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .