17 شهيدا من عائلة لبنانية واحدة إثر قصف الاحتلال البقاع الشرقي

استشهد 17 لبنانيا من عائلة واحدة، ظهر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدات البقاع الشرقي.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية، أن غارات الاحتلال استمرت على عدد من المناطق اللبنانية، حيث استهدفت مدينة بعلبك، وبلدات النبي شيت، وتمنين التحتا، والخريبة، والهرمل، وحلبتا، وسحمر، والعين، وايعات، العين في البقاع.

كما اغار طيران الاحتلال الحربي على مدينتي صور والنبطية، وبلدات مرجعيون، زوطر الشرقية، الطيرة، وطير حرفا، والعيتانية، ويحمر، وعبا، ومعروب، وعيناتا، والقاسمية، وبدياس، وشقرا، والجميجمة، وحومين الفوقا، وطير دبا، وقبريخا، ومجدل سلم، ورشكانية، والقصيبة، وقعقعية الجسر، والصوان، وعيتا الشعب، والمحمودية، والعيشية، والبيسارية، وبيت ليف، وبنت جبيل، وعربصاليم، وياحون، والخرايب، والقنطرة، ومركبا، وعلمان، والزرارية، وتلال ومرتفعات إقليم التفاح جنوب لبنان.

لبنان: غارة اسرائيلية على منزل في جرد الهرمل وسقوط إصابات

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على جرد الهرمل، استهدفت منزلا سكنيا، وسقوط عدة اصابات.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأحد، أن الغارة التي شنها الطيران الحربي في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت ، استهدفت شقة سكنية.

حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في غارة إسرائيلية استهدفته جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد عن مقتل نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في الحزب بعد غارة إسرائيلية استهدفته في منطقة "الشياح" جنوب لبنان.

وأفاد التلفزيون اللبناني اليوم بأن الغارة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وهدم عدة مبان بسبب استخدام إسرائيل قنابل شديدة الانفجار في الغارة.

يأتي هذا بعد إعلان حزب الله مقتل الأمين العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية ببيروت أمس الأول /لجمعة/.