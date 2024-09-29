لبنان: غارة إسرائيلية على منزل في جرد الهرمل وسقوط إصابات

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على جرد الهرمل، استهدفت منزلا سكنيا، وسقوط عدة اصابات.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الأحد، أن الغارة التي شنها الطيران الحربي في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت ، استهدفت شقة سكنية.

حزب الله يعلن مقتل قيادي بارز في غارة إسرائيلية استهدفته جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد عن مقتل نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في الحزب بعد غارة إسرائيلية استهدفته في منطقة "الشياح" جنوب لبنان.

وأفاد التلفزيون اللبناني اليوم بأن الغارة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وهدم عدة مبان بسبب استخدام إسرائيل قنابل شديدة الانفجار في الغارة.

يأتي هذا بعد إعلان حزب الله مقتل الأمين العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية ببيروت أمس الأول لجمعة.