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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

قنا| بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بـ 643 مدرسة

أعمال المبادرة
أعمال المبادرة

قال نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية تستهدف ٦٦٦١٩٧ تلميذ من المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة في ٦٤٣ مدرسة، من خلال تشكيل ٩٤ فريق طبي مدرب على أعلى مستوى منهم ۲۲ فريق يعمل بمدارس قطاع الحضر و ٧٤ فريق يعمل بمدارس قطاع الريف.

 

وأضاف أن المبادرة تهدف لاكتشاف الحالات الايجابية واحالتها إلى عيادات الربط التابعة للتأمين الصحى والموجودة بجميع مراكز المحافظة لاستكمال إجراءات العلاج من تحاليل طبية وفحص طبي بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، وصرف العلاج ومتابعة الحالات حتى الشفاء الكامل من أجل صحة أفضل لأبنائنا الطلاب. 

 

ونوه نائب المحافظ، أن المبادرة تعمل على ‏إجراء المسح الطبي لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال قياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وفى حال اكتشاف حالات مصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة ، يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، و تسليمهم "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطئمنان على حالتهم الصحية بإستمرار وصرف العلاج بالمجان، كما يتم وضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقنا. 

 

إطلاق المبادرة: 

وأناب محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم،  الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، لحضور انطلاق العمل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية " الأنيميا والسمنة والتقزم" ، لدى طلاب مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة قنا ، للعام الدراسي 2024/2025 ، والتي انطلقت من مدرسة سيدي عمر للتعليم الأساسي بمدينة قنا الجديدة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد مصطفى مدير عام فرع التأمين الصحى لجنوب الصعيد ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والمهندس أيمن رشاد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية، وعبدالله منصور رزق مدير المدرسة، وأعضاء الفرق الطبية، وهيئة التدريس بالمدرسة. 

و أشاد مدير عام فرع التأمين الصحى لجنوب الصعيد، بالدعم المستمر الذى يقدمه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، للنهوض بمنظومة التامين الصحى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم.

 مضيفا أن المبادرة الرئاسية هذا العام تعد استكمالا، لفاعليات المبادرة للأعوام السابقة وتشمل فحص طلاب الصف الأول الابتدائى والغيابات السابقة، بهدف الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) عن طريق فرق طبية مدربة على أعلى مستوى لمتابعة الحالات حتى استكمال الشفاء علي مستوي مدن وقرى المحافظة .
 

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